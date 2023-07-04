04.07.2023
Россия и Иран готовят ряд совместных проектов в области культуры.
Об этом во вторник сообщила министр культуры России Ольга Любимова, передает
ТАСС.
По словам главы Минкультуры, Россия и Иран планируют подписать соглашение о кинопроизводстве.
«Впереди ряд важнейших для нас мероприятий. Это совместный форум "каспийской пятерки", это Дни духовной культуры России в Иране, где будут представлены и мастер-классы, и концерты, и спектакли, и выставки. Мы обсудили, конечно, и целый ряд проектов в кинематографе. Начнем с подписания совместного соглашения о кинопроизводстве», — приводит агентство слова Ольги Любимовой.
Министр культуры отметила, что Россию и Иран впереди ждет совместная работа по фестивалям и конкурсам.
Во вторник, 4 июля, в Москве и Санкт-Петербурге стартовали Дни иранской культуры.
По словам министра культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Мохаммада Мехди Эсмаили, Россия и Иран договорились о развитии связей в сфере культуры.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России