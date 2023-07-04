Premier представит премьеру сериала «Убить Риту» осенью

04.07.2023
Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал новый постер сериала «Убить Риту». На постере указано, что премьера состоится уже осенью.
В сериале Марии Агранович идет рассказ об учительнице химии, которая оказывается в эпицентре криминальных разборок. Ее преследователям нужна формула, которую знает только героиня.
Главные роли в сериале сыграли Евгения Борзых, Артем Быстров, Анна Слю, Александр Мизев и другие актеры.
«Всегда хотелось в трюковом проекте сыграть — чтобы драться, кувыркаться, лазить по стенам, забираться на крыши», — рассказала vokrug.tv Евгения Борзых.
На фестивале сериалов «Убить Риту» получил главный приз в номинации «Актриса». Также сериал получил приз от журналистов, который был инициирован порталом «КиноПоиск».
Фото: пресс-служба 1-2-3 Production