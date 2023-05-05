РОСФОТО и Донецкий краеведческий музей проведут совместные проекты ко Дню Победы

РОСФОТО и Донецкий республиканский краеведческий музей подготовили ко Дню Победы совместный проект.



В рамках соглашения о сотрудничестве РОСФОТО и Донецкий республиканский краеведческий музей обменяются мультимедийными экспозициями, посвященными 9 Мая.



С 8 по 21 мая в стенах РОСФОТО пройдет выставка «Листая фронтовые письма», куда вошли более 20 писем участников Великой Отечественной войны из коллекции Донецкого республиканского краеведческого музея, специально оцифрованных для выставки.



В Донецке РОСФОТО покажет мультимедийный проект «Знамя Победы» — фотографии уроженца Донецка Евгения Халдея.



Программа выставок будет дополнена циклом лекций историка и журналиста Дмитрия Митюрина, посвященных ключевым этапам военных действий 1941-1945 годов.









Фото Евгения Халдея предоставлено РОСФОТО