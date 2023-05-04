Русский музей проведет традиционный праздник ко Дню Победы

Русский музей подготовил праздничную программу ко Дню Победы.



Программа, посвященная 9 мая, по традиции пройдет в Михайловском саду, передает пресс-служба музея.



Программа стартует в 12:00 9 мая и будет проходить одновременно на нескольких площадках. Возле Михайловского дворца состоится большой интерактивный концерт «А город жил!» с участием духового оркестра Войск национальной гвардии, ансамбля песни и танца «Белые ночи», ансамбля «Казачья доля», воспитанников Суворовского училища и детских коллективов.



Для гостей программы разных возрастов будут открыты тематические интерактивные площадки.









Фото: Русский музей