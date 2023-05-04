В Музеях Московского Кремля откроется выставка «Сокровищница датского короля Кристиана IV»

В Музеях Московского Кремля пройдет выставка «Сокровищница датского короля Кристиана IV», передает пресс-служба музея.



Выставка откроется 19 мая 2023 года в Парадном вестибюле Оружейной палаты. Проект приурочен к 530-летию с момента установления официальных дипломатических отношений между Россией и Данией.



В экспозицию вошли около трех десятков экспонатов, дающих представление о правлении Кристиана IV и показывающих, как складывались отношения Дании и России в XVII веке.



«Посетители увидят гравированный портрет монарха, а также произведения, изображающие самые известные замки Дании — Кронборг и Фредериксборг, прозванный "Замком на воде". Кроме того, в экспозиции разместятся выдающиеся образцы художественного серебра из королевской сокровищницы: кубок-орел от дворян острова Эзель, кубок с навершием в виде солдата-копейщика от капитула собора города Лунда, кубок с грифоном от горожан Мальме и исполинский кубок с античным героем Актеоном от жителей приграничного города Вильстермарш близ Гамбурга», — говорится в описании проекта.









Фото: kreml.ru