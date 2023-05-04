Взявший главных приз в Каннах фильм «Звезды в полдень» выйдет онлайн 5 мая

Российский онлайн-кинотеатр KION объявил дату цифрового релиза драмы французского режиссера Клэр Дени «Звезды в полдень».



Фильм будет доступен на платформе с 5 мая.



В основу сюжета картины лег одноименный рома Дениса Джонсона. Действие картины происходит в Никарагуа, где американская журналистка Триш (Маргарет Куэлли) заводит роман с британским бизнесменом Дэниелом (Джо Элвин). Любовники пытаются бежать из страны, оказавшись в опасности из-за заговоров и лжи.



Картина «Звезды в полдень» получила Гран-при Каннского кинофестиваля минувшего года.







