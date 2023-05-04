Взявший главных приз в Каннах фильм «Звезды в полдень» выйдет онлайн 5 мая

В Москве пройдет акция памяти известных кинематографистов, участвовавших в Великой Отечественной вой...
Мероприятие пройдет в столице с 7 по 18 июня в онлайн и офлайн-форматах.
Программа, посвященная 9 мая, по традиции пройдет в Михайловском саду.
7 мая исполняется 183 года со дня рождения великого композитора.
Выставка откроется 19 мая 2023 года в Парадном вестибюле Оружейной палаты.
В Москве пройдет акция памяти известных кинематографистов, участвовавших в Великой Отечественной вой...
Мероприятие пройдет в столице с 7 по 18 июня в онлайн и офлайн-форматах.
Программа, посвященная 9 мая, по традиции пройдет в Михайловском саду.
7 мая исполняется 183 года со дня рождения великого композитора.
Выставка откроется 19 мая 2023 года в Парадном вестибюле Оружейной палаты.
О кончине артистки сообщает Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.
Российский онлайн-кинотеатр KION объявил дату цифрового релиза драмы французского режиссера Клэр Ден...
Показ состоялся в четверг, 4 мая в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) в Париж...
Площадь здания составит более 1 тыс. кв.м.
Церемония состоится 13 мая в рамках программы празднования 125-летнего юбилея МХТ, который отмечаетс...
Ролик опубликован накануне на канале студии Warner Bros. Pictures.
Выставка открылась в досуговом центре в селе Успенское.
О смерти Ярюхина сообщила пресс-служба театра.
Выставка, посвященная 175-летию Сурикова, откроется в родном городе художника.
Сериал «Брижит Бардо: искусство жить» расскажет о раннем этапе карьеры легенды мирового кино. ...
Автором картины стал руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков.
Хедлайнерами фестиваля стали номинанты «Грэмми» Гальярдо Дель Рей и Банни Брюнель.
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По словам Егора Зайцева, официальная причина смерти легендарного советского модельера еще не названа...
Открытие монумента запланировано на 12 мая.
04.05.2023