В Париже прошел показ фильма «Нюрнберг»

Во Франции прошел показ российского фильма «Нюрнберг» Николая Лебедева.



Показ состоялся в четверг, 4 мая в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) в Париже, передает ТАСС.



В зрительном зале собрались общественные деятели Франции, дипломаты, журналисты, российские соотечественники.



Одновременно с показом открылась выставка о нюрнбергском суде над нацистскими преступниками. Кинопоказ и выставка организованы при содействии МИД РФ и Фонда памяти Александра Печерского.



Руководитель РДКПЦ Леонид Кадышев, открывая мероприятие, отметил, что уроки процесса в Нюрнберге, несмотря на забвение, которое пытались ему придать на Западе, полностью сохраняют свою актуальность.



Кадышев выразил надежду, что «выставка и фильм помогут французскому зрителю вспомнить в целом об итогах Второй мировой войны, а также о тех усилиях, которые были приложены, несмотря на идеологические разногласия между государствами, для обеспечения мира и безопасности международной системы и построения отношений между народами на дружеской и взаимоуважительной основе».









Фото: кадр из фильма "Нюрнберг"