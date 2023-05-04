В Крыму построят новое здание для Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия.



Площадь здания составит более 1 тыс. кв.м., рассказал председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.



Руководитель отметил, что будет построено большое помещение.



«Сейчас занимаемся подбором земельного участка. Не будем загадывать, когда построим, но уже даны поручения начать работы по проектированию», — рассказал Гоцанюк.



В Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия собирают, сохраняют и изучают произведения исторического и художественного значения, самобытности крымских татар. Музей в настоящее время размещен в небольшом помещении в Симферополе.









Фото: krtmuseum.ru