Трейлер второго фильма «Дюны» Вильнева за сутки собрал более 9 млн просмотров

04.05.2023

Трейлер второго фильма «Дюны» Вильнева за сутки собрал более 9 млн просмотров
Первый трейлер предстоящего фильма Дени Вильнева «Дюны 2» набрал за сутки более 9 млн просмотров на YouTube.

Ролик опубликован накануне на канале студии Warner Bros. Pictures.

Главный герой предстоящей ленты — молодой аристократ Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), который вместе с матерью отправляется на одну из самых опасных планет во Вселенной. Пейзаж планеты Арракис — бескрайние дюны, в песках которых таятся гигантские черви. В пустыне добывают ценный ресурс, который является причиной межгалактических войн.

Премьера второго фильма «Дюны» запланирована на начало ноября.