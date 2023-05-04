Трейлер второго фильма «Дюны» Вильнева за сутки собрал более 9 млн просмотров

Первый трейлер предстоящего фильма Дени Вильнева «Дюны 2» набрал за сутки более 9 млн просмотров на YouTube.



Ролик опубликован накануне на канале студии Warner Bros. Pictures.



Главный герой предстоящей ленты — молодой аристократ Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), который вместе с матерью отправляется на одну из самых опасных планет во Вселенной. Пейзаж планеты Арракис — бескрайние дюны, в песках которых таятся гигантские черви. В пустыне добывают ценный ресурс, который является причиной межгалактических войн.



Премьера второго фильма «Дюны» запланирована на начало ноября.



