Трейлер второго фильма «Дюны» Вильнева за сутки собрал более 9 млн просмотров

Церемония состоится 13 мая в рамках программы празднования 125-летнего юбилея МХТ, который отмечаетс...
Ролик опубликован накануне на канале студии Warner Bros. Pictures.
Выставка открылась в досуговом центре в селе Успенское.
О смерти Ярюхина сообщила пресс-служба театра.
Выставка, посвященная 175-летию Сурикова, откроется в родном городе художника.
Площадь здания составит более 1 тыс. кв.м.
Церемония состоится 13 мая в рамках программы празднования 125-летнего юбилея МХТ, который отмечаетс...
Ролик опубликован накануне на канале студии Warner Bros. Pictures.
Выставка открылась в досуговом центре в селе Успенское.
О смерти Ярюхина сообщила пресс-служба театра.
Выставка, посвященная 175-летию Сурикова, откроется в родном городе художника.
Сериал «Брижит Бардо: искусство жить» расскажет о раннем этапе карьеры легенды мирового кино. ...
Автором картины стал руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков.
Хедлайнерами фестиваля стали номинанты «Грэмми» Гальярдо Дель Рей и Банни Брюнель.
Автор текстов песен и вокалистка прославилась голосом в пять октав и выступлениями с Дэвидом Боуи....
По словам Егора Зайцева, официальная причина смерти легендарного советского модельера еще не названа...
Открытие монумента запланировано на 12 мая.
Учреждение культуры расположится в реконструированном здании фабрики-кухни 1932 года. ...
Частично снятая на Международной космической станции кинокартина покорила новую высоту, сообщила пре...
ГМЗ «Царское Село» запускает новый проект о воздухоплавании, сообщила пресс-служба учреждения. ...
Кинопрокатчик Exponenta Film представил предпремьерный трейлер ленты о дружбе девочки и львенка. ...
По сообщению друзей Беркович, обыски прошли как у самого режиссера, так и у ее родственников в Санкт...
После процедуры артист пожаловался на непрекращающееся кровотечение.
04.05.2023