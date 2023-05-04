В Подмосковье открылась выставка о творчестве Кобзона

В Подмосковье открылась выставка о творчестве народного артиста СССР Иосифа Кобзона.



Выставка открылась в досуговом центре в селе Успенское.



На выставке представлены уникальные экспонаты, переданные центру культурным фондом «Кобзон», а также вдовой артиста Нелли Кобзон. Среди экспонатов — книги, костюмы, фотографии, предметы личного обихода, ноты, архивные материалы, связанные с творчеством Иосифа Кобзона.



Вместе с открытием выставки культурному центру было присвоено имя Иосифа Кобзона. Решение было принято в сентябре минувшего года губернатором региона Андреем Воробьевым.



По словам директора культурного фонда «Кобзон» Антона Собянина, культурно-досуговый центр в Одинцовском районе стал шестым по счету учреждением, носящим имя артиста.









Фото: Первый канал/YouTube