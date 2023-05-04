Скончался экс-худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин

04.05.2023

Скончался экс-худрук театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин
Бывший художественный руководитель театра «Мастеровые» Валентин Ярюхин скончался в возрасте 70 лет.

О смерти Ярюхина сообщила пресс-служба театра. Причины смерти худрука не сообщаются.

В театре отметили, что имя Валентина Ярюхина тесно связано с историей учреждения. Валентин Ярюхин был приглашен на должность художественного руководителя «Мастеровых» в 2005 году.

«Именно с приходом этого самобытного режиссера, выпускника ГИТИСа, ученика Марка Захарова и Анатолия Васильева началась новая история "Мастеровых" как профессионального театра», — указано в сообщении.

Валентин Ярюхин работал режиссером и худруком театра по 2011 год. Его постановка «Очень простая история» М. Ладо до сих пор пользуется большим спросом у зрителей.

В 2012 году Валентин Ярюхин получил звание заслуженного деятеля культуры Республики Татарстан.


Фото: Walrus36/Flickr.com