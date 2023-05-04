В Красноярск привезли 200-килограммовую картину Сурикова

В Красноярск доставили 200-килограммовую картину художника Василия Сурикова.



Выставка откроется на родине Сурикова к его 175-летию.



В экспозицию «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» войдут 40 работ художника, в том числе 200-килограммовое полотно «Покорение Сибири Ермаком», хранящееся в Русском музее.



В четверг, 4 мая, картина была доставлена в Красноярск. Размер полотна составляет почти три на шесть метров, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Участие в распаковке работы принял врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.



Русский музей передал для выставки десять работ художника, из Третьяковской галереи привезли «Посещение царевной женского монастыря», этюды для картины «Боярыня Морозова» и другие работы.



Выставка пройдет в музейном центре «Площадь Мира» с 12 мая по 9 июля.













Фото: t.me/mincultrussia