В Красноярск привезли 200-килограммовую картину Сурикова

04.05.2023
В Красноярск доставили 200-килограммовую картину художника Василия Сурикова.
Выставка откроется на родине Сурикова к его 175-летию.
В экспозицию «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» войдут 40 работ художника, в том числе 200-килограммовое полотно «Покорение Сибири Ермаком», хранящееся в Русском музее.
В четверг, 4 мая, картина была доставлена в Красноярск. Размер полотна составляет почти три на шесть метров, передает пресс-служба Министерства культуры России.
Участие в распаковке работы принял врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.
Русский музей передал для выставки десять работ художника, из Третьяковской галереи привезли «Посещение царевной женского монастыря», этюды для картины «Боярыня Морозова» и другие работы.
Выставка пройдет в музейном центре «Площадь Мира» с 12 мая по 9 июля.
Фото: t.me/mincultrussia