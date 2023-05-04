Байопик о Брижит Бардо дебютирует на Start 12 мая

Сериал «Брижит Бардо: искусство жить» расскажет о раннем этапе карьеры легенды мирового кино.





12 мая в онлайн-кинотеатре Start состоится премьера биографического сериала, включающего шесть эпизодов. Следующие серии будут выходить по пятницам. В России дебютная серия станет доступна сразу после ее выхода во Франции.





Режиссерами и сценаристами сериала стали французские кинематографисты Даниэль Томпсон и ее сын Кристофер Томпсон. Главную роль исполнила дебютантка Джулия де Нуньес. Первого мужа актрисы, режиссера Роже Вадима сыграл Виктор Бельмондо, внук еще одной легенды мирового кинематографа Жан-Поля Бельмондо.





Проект предварили четыре года исследований, благодаря чему он опирается на 500 тысяч источников. Съемки заняли 73 дня, за которые сменилось 53 локации, а также 118 нарядов исполнительницы роли Бардо.





Байопик охватывает ранний период карьеры актрисы: от выхода первого журнала с нею на обложке в 1949-м до рождения сына в 1960-м. Став мировой знаменитостью в 22 года после выхода ленты «И Бог создал женщину», Бардо столкнулась с кризисом. Ей пришлось искать себя под пристальным вниманием поклонников и прицелами фотокамер. Драма «И Бог создал женщину» считается предвестницей сексуальной революции 1960-х.



