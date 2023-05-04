В Ростове снимут фильм о советской легендарной летчице Лидии Литвяк

В Ростове снимут фильм о советской летчице Лидии Литвяк. Съемками картины займется ростовская школа ВГИК, передает ТАСС.



Автором картины стал руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков.



Проект получил название «Один день Лилии».



«Мы все очень любим одну замечательную героиню нашего прошлого, которая летала здесь над Ростовом, совершала подвиги, сражалась на Миус-фронте и в Сталинградской битве. Это замечательная Лидия Литвяк. Ей посвящен один из самых любимых для меня, но в то же время и тяжелых рассказов «Один день Лилии», — рассказал Кудряков.



По мнению руководителя, основную роль при подготовке к картине нужно уделить кастингу на главную женскую роль.



«Это всемирно узнаваемый персонаж, непревзойденный летчик-истребитель, совершивший наибольшее число воздушных побед, поэтому, конечно, хочется раскрыть, что скрывалось внутри нее», — приводит агентство слова Кудрякова.



Режиссер студии школы ВГИК Михаил Кощин отметил, что предстоящая картина станет одной из самых сложных работ для школы.



«Без воздушных боев это проблематично и достаточно сложно. Поэтому подготовка к этим съемкам займет достаточно много времени», — сказал Кощин.













Фото: Рixabay.com