Музыканты из разных стран выступят на фестивале «Мир гитары» в Калуге

В Калуге пройдет международный фестиваль «Мир гитары».



Участие в фестивале примут музыканты из России, Франции, Аргентины и других стран. Хедлайнерами фестиваля стали номинанты «Грэмми» Гальярдо Дель Рей и Банни Брюнель, передает пресс-служба фестиваля.



«Под флагом фестиваля пройдут дополнительные концерты во Владимире, Москве, Обнинске и Туле. Среди хедлайнеров грядущего фестиваля — номинант Latin Grammy Гальярдо Дель Рей, номинант Grammy Банни Брюнель, один из самых титулованных фьюжн-гитаристов современности Роман Мирошниченко, корифеи отечественного рока Евгений Маргулис и Алексей Романов, народный артист России Алексей Кузнецов», — говорится в сообщении организаторов.



Участие в концертах также примут симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», Симфонический оркестр имени С.Т. Рихтера Калужской филармонии, московский камерный оркестр Musica Viva, Камерный струнный оркестр из Владимира.



Фестиваль «Мир гитары» проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.









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