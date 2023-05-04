Сын Зайцева не исключил криминальной версии причин смерти модельера

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев не исключил версию насильственной смерти отца.



По словам Егора Зайцева, официальная причина смерти легендарного советского модельера еще не названа.



На вопрос журналистов о том, могли ли его отца отравить, Егор Зайцев ответил утвердительно, передает Super.



«Что-то они там роют, — сказал Егор Зайцев о правоохранителях. — Конечно, могли [отравить — прим.ред.]», — сказал Зайцев-младший.



Похороны Вячеслава Зайцева прошли в четверг, 4 мая, в подмосковном Щелково. Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни 30 апреля в больнице в Щелкове, куда был госпитализирован с внутренним кровотечением. Модельер с 2016 года страдал от болезни Паркинсона, имел проблемы с суставами и в последнее время почти не выходил из дома.









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