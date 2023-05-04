Умерла британская певица Линда Льюис

Автор текстов песен и вокалистка прославилась голосом в пять октав и выступлениями с Дэвидом Боуи.





Артистка скончалась 3 мая у себя дома. Ей было 72 года. Обстоятельства смерти в заявлении ее сестры не уточняются, передает The Guardian.





Линда Энн Фредерикс подписала первый музыкальный контракт в 14 лет, взяв псевдоним Линда Льюис. В 1970-е она добилась успеха как солистка. Также у нее сложилась длительная карьера бэк-вокалистки. Льюис пела с Дэвидом Боуи, Родом Стюартом, Юсуфом Исламом (Кэт Стивенс) и другими исполнителями. За более чем 40-летнюю карьеру артистка выпустила десять альбомов и несколько хитов.





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