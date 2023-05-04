В Петербурге откроют памятник Мейерхольду

В Санкт-Петербурге состоится открытие памятника театральному режиссеру Всеволоду Мейерхольду.



Открытие монумента запланировано на 12 мая, сообщил художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин.



Церемония открытия памятника работы скульптора Алексея Архипова будет приурочено к началу фестиваля «Новая X», посвященного 10-летию Новой сцены, получившей имя Мейерхольда.



«Нам показалось правильным, чтобы это не был застывший человек. Потому что Мейерхольд не может быть застывшим ни в какой позе — ни в сидящей, ни в стоящей. Это постоянное движение», — сказал о режиссере Фокин.



Памятник будет установлен внутри двора комплекса Александринского театра.









Фото: Общественное достояние