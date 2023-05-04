В Пусане показали историческую драму «Нюрнберг»

4 мая в южнокорейском городе прошло мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы.





Программа включала показ военно-исторической картины о работе Нюрнбергского трибунала, на котором судили руководителей Третьего рейха, и экспозиции «Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы». Мероприятие организовали генконсульство РФ в Пусане и Российский морской регистр судоходства. В нем участвовала российский генконсул Оксана Дудник, сообщается в телеграм-канале диппредставительства.





Накануне ленту показали в Киджане. 5 мая состоится показ «Нюрнберга» в Кимхэ, 9 мая — в Янсане, 19-го — в Хангуке.





«Нюрнберг» снял Николай Лебедев по сценарию, который он написал в соавторстве с Александром Звягинцевым. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов и др.





Фото: кадр из фильма «Нюрнберг»