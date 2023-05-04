В Южной Корее прошли показы фильма «Нюрнберг»

В Южной Корее состоялся показ российского фильма Клима Шипенко «Вызов».



Кинопоказ, а также выставка, посвященная судебному процессу над нацистскими преступниками, прошли в южнокорейском Пусане, передает ТАСС. Выставка получила название «Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы».



Сообщается, что торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, было организовано генконсульством России в Пусане и представительством Российского морского регистра судоходства.



Мероприятие прошло при участии генконсула РФ в Пусане Оксаны Дудник.



Показы «Нюрнберга» также прошли в клубе Ассоциации сахалинских корейцев, проживающих в Киджане, планируются показы в Кимхэ, Янсане, в Университете иностранных языков Хангук.



Российская телепремьера «Нюрнберга» запланирована на 9 мая. Картина вышла в прокат 2 марта.









Фото: кадр из фильма "Нюрнберг"