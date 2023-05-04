Beat Film Festival объявил программу международного кино

04.05.2023
В этом году самый большой смотр доккино в России покажет 15 фильмов из разных стран.
В международной программе покажут 15 лент из Швейцарии, Франции, ФРГ, Швеции, Британии и США. В их числе:
— «Меня зовут Альфред Хичкок» Марка Казинса, где прославленный режиссер объясняет актуальность своих работ;
— «Линч/OЗ» Александра О. Филлипа путешествует по миру Дэвида Линча, стартовав от его любимого фильма «Волшебник страны ОЗ»;
— «И дал им Бог драм-машину» Кристиана Хилла исследует истоки техно в Детройте и его эволюцию;
— «Revival 69: Возвращение легенды» Рона Чэпмена расскажет о втором по значимости фестивале в истории рок-н-ролла, прошедшем в Канаде;
— «The Zombies: Одержимые мечтой» Роберта Шварцмана — гимн британской рок-группе, которая вместе с Beatles и The Rolling Stones стала символом музыки 1960-х;
— «Джефф Макфетридж рисует жизнь» Дэна Коверта — байопик художника и дизайнера, работавшего с Apple и Nike, Софией Копполой и Спайком Джонзом и выбравшего независимый путь;
— «Девушки, живущие в сети» Сюзанны Регины Мойерс о 14-летней инфлюенсерке с миллионами подписчиков и «черном зеркале» соцсетей;
— «Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор» Аманды Ким расскажет об основоположнике видеоарта, который предвосхитил современную цифровую культуру.
— «Кобра: автопортрет уличного художника» Лины Шамье представит историю известного во всем мире бразильского стрит-артиста от первого лица.
Международный фестиваль документального кино о новой культуре пройдет с 7 по 18 июня в Москве. Несколько киноработ покажут на «Кинопоиске».
Фото: скриншот / beatfilmfestival.ru