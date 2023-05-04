Открытие филиала Третьяковки в Самаре перенесли на осень

Учреждение культуры расположится в реконструированном здании фабрики-кухни 1932 года.





Филиал Третьяковской галереи в Самаре планируют открыть грядущей осенью, передает ТАСС со ссылкой на министра культуры Самарской области Ирину Калягину.





Прошлым летом руководившая Третьяковкой Зельфира Трегулова говорила, что первая экспозиция в самарском отделении откроется в мае 2023 года.





В настоящее время в помещениях федерального объекта культурного наследия завершаются строительные работы. Здание по проекту архитектора Екатерины Максимовой выполнено в виде серпа и молота. Параллельно готовится выставка, которая расскажет о еде в живописи. На ней представят около 100 работ из ГТГ, РОСИЗО и частных собраний.





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