Открытие филиала Третьяковки в Самаре перенесли на осень

Кинопоказ, а также выставка, посвященная судебному процессу над нацистскими преступниками, прошли в ...
Учреждение культуры расположится в реконструированном здании фабрики-кухни 1932 года. ...
Частично снятая на Международной космической станции кинокартина покорила новую высоту, сообщила пре...
ГМЗ «Царское Село» запускает новый проект о воздухоплавании, сообщила пресс-служба учреждения. ...
Кинопоказ, а также выставка, посвященная судебному процессу над нацистскими преступниками, прошли в ...
Учреждение культуры расположится в реконструированном здании фабрики-кухни 1932 года. ...
Частично снятая на Международной космической станции кинокартина покорила новую высоту, сообщила пре...
ГМЗ «Царское Село» запускает новый проект о воздухоплавании, сообщила пресс-служба учреждения. ...
Кинопрокатчик Exponenta Film представил предпремьерный трейлер ленты о дружбе девочки и львенка. ...
По сообщению друзей Беркович, обыски прошли как у самого режиссера, так и у ее родственников в Санкт...
После процедуры артист пожаловался на непрекращающееся кровотечение.
Ролик по драматическому сериалу появился на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.
Премьера короткометражек состоялась на стриминге Disney+ в день «Звездных войн», 4 мая. ...
Короля отечественной эстрады обвинили в срыве заключительного состязания четвертого сезона проекта...
20 мая стартует четвертый сезон музыкальных вечеров в доме Главного конструктора в Москве. ...
Актер может повторить роль из «Стражей Галактики» в проекте Marvel Studios, в том числе без участи...
Студенты Мастерской Евгения Каменьковича представят постановку в Астане в рамках проекта «Русские се...
Лучший фильм в этом году выберут режиссеры из Аргентины, Замбии, Марокко, Франции, Афганистана, а ...
Обучение пройдет по федпроекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», рассказала глава Минкульту...
Театр комедии им. Акимова представит постановку по сценарию одноименного фильма 1945 года и дневни...
К участию в конкурсе приглашают авторов работ, созданных «в Москве», «о Москве» и «для Москвы», сооб...
04.05.2023