Летом в небо над Царским Селом поднимется дирижабль

ГМЗ «Царское Село» запускает новый проект о воздухоплавании, сообщила пресс-служба учреждения.





В июле и августе у Ратной палаты в Пушкине (Фермская дорога, 5А) пройдут события проекта «В небе Царского Села: воздухоплавание в императорской резиденции».





В программе — выставка о воздухоплавании начала ХХ века в России, лекции, кинопоказы на открытом воздухе, мастер-классы для всей семьи по созданию летательных аппаратов, авторские экскурсии по экспозиции Ратной палаты. Для юных посетителей пройдут занятия по конструированию аэропланов, дирижаблей, ракет, воздушных шаров, оформлению открыток в традиционных техниках народов РФ и созданию костюмов, а также карнавальное шествие. Кульминацией станет запуск дирижабля и историческая реконструкция с участием «Преображенского полка».





Встречи будут проходить по пятницам и субботам в течение июля и августа, выставка продлится до октября.





Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское Село»