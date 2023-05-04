Okko поделился трейлером «Плейлиста волонтера» с Иваном Янковским



Фото: кадр из трейлера сериала «Плейлист волонтера»

Проект основан на одноименной книге Мршавко Штапича, в которой он делится своим опытом участия в поисках пропавших людей. В сериале его играет Иван Янковский.По сюжету Штапич рано обзавелся семьей и быстро ее потерял, отказался от карьеры и в 25 лет не знал, куда податься. Он оказывается в поисково-спасательном отряде, где быстро становится лучшим волонтером. Однако Штапич не находит решения своих проблем с отношениями и зависимостями. Постепенно он осознает, что для этого нужны не только подвиги.Постановкой сериала занимался Максим Свешников («Контейнер») по сценарию Артема Ляшенко («Потерянные»). Вместе с Янковским в проекте задействованы Шамиль Хаматов, Евгения Громова, Дмитрий Чеботарев и др.Сериал дебютирует 18 мая.