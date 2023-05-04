СМИ: Евгений Петросян попал в реанимацию после вживления импланта

Российский артист эстрады, юморист Евгений Петросян госпитализирован в реанимацию после процедуры вживления зубного импланта, передает Mash.



Сообщается, что к стоматологам Петросян обратился 27 апреля. Артисту должны были установить эндооссальный имплант, который вживляется в кость челюсти.



После процедуры артист пожаловался на непрекращающееся кровотечение.



В течение нескольких дней состояние артиста ухудшилось, появились другие симптомы. В понедельник, 1 мая, артиста госпитализировали в реанимационное отделение, у него диагностировали воспалительный процесс.



77-летнего Петросяна позже перевели в отделение челюстно-лицевой хирургии. В настоящее время состояние артиста оценивается как стабильное.









Фото: Невская студия/YouTube