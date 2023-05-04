Вышел второй сезон анимационной антологии «Видения» по Star Wars

04.05.2023

Вышел второй сезон анимационной антологии «Видения» по Star Wars
Премьера короткометражек состоялась на стриминге Disney+ в день «Звездных войн», 4 мая, сообщила "Культуромания".

Новый сезон включает девять сюжетно не связанных эпизодов, созданных разными командами в разных стилистиках. Серии поставили авторы из девяти студий, представляющих ЮАР, Чили, Японию, Индию, Ирландию, Испанию, Францию, Британию, США. Антология не входит в канон Star Wars.

В трейлере можно увидеть представителей разных рас вселенной Джорджа Лукаса — вуки, раката, людей и др., а также владельцев синих и красных мечей. 


Фото: кадр из трейлера сериала Star Wars: Visions