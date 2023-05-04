Вышел второй сезон анимационной антологии «Видения» по Star Wars

Премьера короткометражек состоялась на стриминге Disney+ в день «Звездных войн», 4 мая, сообщила "Культуромания".





Новый сезон включает девять сюжетно не связанных эпизодов, созданных разными командами в разных стилистиках. Серии поставили авторы из девяти студий, представляющих ЮАР, Чили, Японию, Индию, Ирландию, Испанию, Францию, Британию, США. Антология не входит в канон Star Wars.





В трейлере можно увидеть представителей разных рас вселенной Джорджа Лукаса — вуки, раката, людей и др., а также владельцев синих и красных мечей.



