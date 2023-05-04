Вышел второй сезон анимационной антологии «Видения» по Star Wars

Премьера короткометражек состоялась на стриминге Disney+ в день «Звездных войн», 4 мая. ...
Короля отечественной эстрады обвинили в срыве заключительного состязания четвертого сезона проекта...
20 мая стартует четвертый сезон музыкальных вечеров в доме Главного конструктора в Москве. ...
Актер может повторить роль из «Стражей Галактики» в проекте Marvel Studios, в том числе без участи...
Премьера короткометражек состоялась на стриминге Disney+ в день «Звездных войн», 4 мая. ...
Короля отечественной эстрады обвинили в срыве заключительного состязания четвертого сезона проекта...
20 мая стартует четвертый сезон музыкальных вечеров в доме Главного конструктора в Москве. ...
Актер может повторить роль из «Стражей Галактики» в проекте Marvel Studios, в том числе без участи...
Студенты Мастерской Евгения Каменьковича представят постановку в Астане в рамках проекта «Русские се...
Лучший фильм в этом году выберут режиссеры из Аргентины, Замбии, Марокко, Франции, Афганистана, а ...
Обучение пройдет по федпроекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», рассказала глава Минкульту...
Театр комедии им. Акимова представит постановку по сценарию одноименного фильма 1945 года и дневни...
К участию в конкурсе приглашают авторов работ, созданных «в Москве», «о Москве» и «для Москвы», сооб...
По мнению Запашного, встречи с артистами повышают мотивацию военных.
Накануне Дом Евгения Вахтангова принял первых гостей, а 30 апреля состоялся торжественный концерт-от...
О дате выхода фильма на вечернем шоу в Театре Уолта Диснея сообщили исполнители главных ролей в сери...
По состоянию на вечер 3 мая сборы фильма составили 1 000 176 206 рублей.
Выставка «Казачья гвардия — гордость Российской империи» пройдет с 16 мая по 31 июля, сообщила пресс...
Заявление в правоохранительные органы поступило 3 мая.
Помимо кинопоказа, в Ереване проходит выставка, посвященная Второй мировой войне.
Экспозиция «Анна Каренина» есть совершенство» посвящена одному из самых известных романов Льва Тол...
04.05.2023