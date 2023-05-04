Стало известно, за что фанаты шоу «Маска» разгневались на Филиппа Киркорова

Короля отечественной эстрады обвинили в срыве заключительного состязания четвертого сезона проекта.





В финальном выпуске шоу «Маска 4» председатель жюри Филипп Киркоров не смог выбрать победителя. Он предложил оставить на первом месте обоих участников в масках Мамонтенка и Скорпиона, которые скрывали Диму Билана и Сергея Лазарева.





Однако и артисты, и поклонники проекта, и его ведущая Яна Чурикова остались недовольны решением. Киркорова обвинили в срыве финала из-за попытки угодить всем, предвзятости и благосклонности к Лазареву, несмотря на которую он не отдал певцу решающий голос. Также звучали мнения о том, что на председателя жюри «давила» Яна Рудковская, продюсер Билана. Но Киркоров не полностью ему поддался, выбрав двух победителей, отмечают «7 Дней».





Мнения поклонников тоже разделились: одни уверены в абсолютной победе Билана, другие не понимают, какие сомнения могут быть в победе Лазарева.





Фото: кадр из клипа «Цвет настроения синий»/ ютьюб-канал StarPro