Крис Пратт готов вернуться к роли Звездного Лорда без Джеймса Ганна

Актер может повторить роль из «Стражей Галактики» в проекте Marvel Studios, в том числе без участия в нем режиссера оригинальной трилогии. Об этом он заявил в интервью GamesRadar+.





Пратт счел «странным» продолжение истории Питера Квилла aka Звездного Лорда без Ганна. В случае реализации такого проекта он назвал важным «чтить то, что режиссер сделал в оригинальных фильмах, и то, что поклонники полюбили в герое». При этом не стоит продолжать только из желания заработать деньги, подчеркнул актер.





«Стражи Галактики 3» не только завершат историю действующей команды героев, но и станут последней лентой Джеймса Ганна для студии Marvel. Он сосредоточится на работе у компании-конкурента DC, где уже анонсировал масштабное обновление киновселенной.





Ранее актеры трилогии Дэйв Батиста и Зои Салдана заявили, что больше не вернутся к своим персонажам Драксу и Гаморе.





Guardians of the Galaxy Vol. 3 дебютирует в кинотеатрах 5 мая.





Фото: кадр из фильма Guardians of the Galaxy