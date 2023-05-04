ГИТИС привезет спектакль «Детство» в Казахстан

Студенты Мастерской Евгения Каменьковича представят постановку в Астане в рамках проекта «Русские сезоны».





8 и 9 мая в Учебном театре Казахской академии искусств им. Т.К. Жургенова покажут «Детство» по повести Л.Н. Толстого. Постановщица Наталья Назарова и художница Юлиана Лайкова определили замысел спектакля как «изгнание из Рая», под которым подразумевают детство. Зрителям представят первую часть, в которой детство еще не прошло, но уже омрачилось ссорами и другими неприятностями.





С 7 по 17 мая педагоги ГИТИСа проведут для студентов Казахской академии занятия по актерскому мастерству, сцендвижению и речи, а также режиссуре. В числе преподавателей — профессор Евгений Каменькович.





«Русские сезоны» стартовали на крупнейшей театральной сцене Центральной Азии «Астана Опера» в начале марта. В программе значатся более 15 спектаклей, киносеансов, концертов, мастер-классов.





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