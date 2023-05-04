Стало известно, кто вошел в состав жюри 76-го Каннского кинофестиваля





Лучший фильм в этом году выберут режиссеры из Аргентины, Замбии, Марокко, Франции, Афганистана, а также французский и американские актеры.





В состав жюри смотра вошли:





— французская постановщица, победительница 74-го Каннского фестиваля за боди-хоррор «Титан» Жюлия Дюкурно;





— постановщица Марьям Тузани (Марокко). Ее фильм «Голубой кафтан» отмечен в Каннах призом ФИПРЕССИ в прошлом году;





— режиссер и сценаристка Рунгано Ньони (Британия/Замбия). Номинантка на «Золотую камеру» Каннского МКФ, обладательница премии BAFTA за лучший дебют «Я не ведьма»;





— режиссер и сценарист Дамиан Сифрон (Аргентина). Лауреат премий «Гойя» и BAFTA и номинант «Оскар» за черную комедию «Дикие истории»;





— писатель и режиссер Атик Рахими (Афганистан/Франция). Его фильм «Земля и зола» победил в программе Каннского смотра «Особый взгляд» в 2004 году. Также является обладательем Гонкуровской премии по литературе;





— американский актер Пол Дано («Фабельманы», «Молодость», «Бэтмен»). Номинант на «Золотой глобус», Emmy и BAFTA;





— американская актриса, обладательница «Оскара», «Золотого глобуса» и BAFTA за роль в фильме «Комната» Бри Ларсон («Капитан Марвел»);





— французский актер Дени Меноше («По воле божьей», «Бесславные ублюдки», «Все страхи Бо»). Обладатель премии «Гойя» за роль в ленте «Хищники».





Жюри возглавляет шведский постановщик и сценарист, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Рубен Эстлунд. Смотр пройдет с 16 по 27 мая. В основном конкурсе представят 21 картину. Лауреатов назовут в последний день работы МКФ.





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