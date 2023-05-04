Спектакль по ленте «Небесный тихоход» дебютирует на петербургской сцене

Театр комедии им. Акимова представит постановку по сценарию одноименного фильма 1945 года и дневникам летчицы Раисы Ароновой.





С 4 по 8 мая пройдут премьерные показы «Небесного тихохода». Спектакль Ирины Гаудасинской посвящен Дню Победы. Он основан на сценарии Семена Тимошенко, который выступил и режиссером ленты о советских летчицах, а также дневниках Героя Советского Союза летчицы Раисы Ароновой.





Постановка рассказывает о женской эскадрилье, где служили девушки возрастом около 20 лет. Они держали в страхе врага, совершая боевые вылеты на бипланах У-2.





Летчиц играют молодые актрисы, принявшие «эстафету памяти, нашей благодарности людям, чья молодость совпала с таким грозным испытанием», рассказала ТАСС главреж театра Татьяна Казакова.





В спектакле звучат песни на музыку Соловьева-Седого из «Небесного тихохода», а также из военных кинокартин «А зори здесь тихие» и «В небе «ночные ведьмы».





Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0