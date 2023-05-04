Спектакль по ленте «Небесный тихоход» дебютирует на петербургской сцене

04.05.2023

Спектакль по ленте «Небесный тихоход» дебютирует на петербургской сцене
Театр комедии им. Акимова представит постановку по сценарию одноименного фильма 1945 года и дневникам летчицы Раисы Ароновой.

С 4 по 8 мая пройдут премьерные показы «Небесного тихохода». Спектакль Ирины Гаудасинской посвящен Дню Победы. Он основан на сценарии Семена Тимошенко, который выступил и режиссером ленты о советских летчицах, а также дневниках Героя Советского Союза летчицы Раисы Ароновой. 

Постановка рассказывает о женской эскадрилье, где служили девушки возрастом около 20 лет. Они держали в страхе врага, совершая боевые вылеты на бипланах У-2.

Летчиц играют молодые актрисы, принявшие «эстафету памяти, нашей благодарности людям, чья молодость совпала с таким грозным испытанием», рассказала ТАСС главреж театра Татьяна Казакова.

В спектакле звучат песни на музыку Соловьева-Седого из «Небесного тихохода», а также из военных кинокартин «А зори здесь тихие» и «В небе «ночные ведьмы».

Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0