IV Московская Арт Премия объявила прием заявок

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Принимаются произведения литературы, музыки, изобразительного искусства, кино и театра, которые созданы с 1 января 2022 года по 30 июня 2023-го. Заявки можно отправить до 30 июня 2023 года на сайте премии.По словам эксперта премии, директора парка «Зарядье» Ивана Демидова, в этом году участники покажут, как «современное искусство реагирует на исторические события».Лауреатов определит экспертный совет. В его составе — худрук театра «Практика» Марина Брусникина, глава «РОСИЗО» Ольга Галактионова, урбанист Петр Кудрявцев и др. Призовой фонд — 33 млн рублей. Денежные призы вручит ФРСИ при поддержке столичного правительства. Имена победителей четвертого сезона премии объявят в ноябре 2023 года.