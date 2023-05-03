Народные артисты России Евгений Князев и Юлия Рутберг открыли арт-кафе Дома Вахтангова

Во Владикавказе открылось арт-кафе Дома Евгения Вахтангова.



В среду, 3 мая, прошли моноспектакли народных артистов России Евгения Князева и Юлии Рутберг.





Первыми в отреставрированном Доме Вахтангова выступят актеры театра имени легендарного режиссера, затем в арт-кафе будут давать представления местные артисты.



Жителей Владикавказа далее ждут новые показы от актеров Театра им. Вахтангова. В их числе народные артисты Юрий Шлыков, Ольга Тумайкина. Состоится также творческий вечер Людмилы Максаковой.



Накануне Дом Евгения Вахтангова принял первых гостей, а 30 апреля состоялся торжественный концерт-открытие.













Фото: Яна Овчинникова/t.me/Vakhtangov_theatre



