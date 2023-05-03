Опубликован первый трейлер «Дюны 2» Дени Вильнева

Ролик по сиквелу фантастической ленты Dune появился на ютьюб-канале WB.

В видео представлены выжившие после атаки на Дом Атрейдесов люди: наследник, его мать и наставник, ставшие его соратниками фремены, а также враги из Дома Харконеннов и новые герои. Зрители могут увидеть первую поездку Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) верхом на песчаном черве.



Dune: Part Two расскажет о его пути после объединения с Чани (Зендея) и фременами, чтобы отомстить за смерть отца и других любимых людей. Героя ждет выбор: любовь или судьба Известной вселенной. Пол попытается не допустить темного будущего, которое предвидит только он.





Режиссер первой «Дюны» Дени Вильнев снял сиквел по сценарию, который создал вместе с Джоном Спейтсом по роману Фрэнка Герберта. В ролях — Ребекка Фергюсон, Александра Скарсгаард, Флоренс Пью, Оскар Батлер и др.



