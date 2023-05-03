Названа дата выхода третьего сезона «Убийства в одном здании»

Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Убийства в одном здании».



О дате выхода фильма на вечернем шоу в Театре Уолта Диснея сообщили исполнители главных ролей в сериале Стив Мартин и Мартин Шорт.



По словам актеров, продолжение сериала выйдет на Hulu 8 августа. Третий сезон будет включать семь серий хронометражем 30 минут.



В новом сезоне детективы-любители Чарльз, Оливер и Мэйбл попытаются раскрыть убийство Бена Гленроя.



В третьем сезоне в актерский состав вошли Мерил Стрип, Эшли Пак, Джесси Уильямс, Уэсли Тейлор и другие.









Фото: кадр из фильма «Убийства в одном здании»