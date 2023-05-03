Названа дата выхода третьего сезона «Убийства в одном здании»

03.05.2023

Названа дата выхода третьего сезона «Убийства в одном здании»
Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Убийства в одном здании».

О дате выхода фильма на вечернем шоу в Театре Уолта Диснея сообщили исполнители главных ролей в сериале Стив Мартин и Мартин Шорт.

По словам актеров, продолжение сериала выйдет на Hulu 8 августа. Третий сезон будет включать семь серий хронометражем 30 минут.

В новом сезоне детективы-любители Чарльз, Оливер и Мэйбл попытаются раскрыть убийство Бена Гленроя.

В третьем сезоне в актерский состав вошли Мерил Стрип, Эшли Пак, Джесси Уильямс, Уэсли Тейлор и другие.


Фото: кадр из фильма «Убийства в одном здании»