Сборы «Вызова» преодолели отметку в миллиард рублей

Кассовые сборы российского фильма «Вызов» достигли миллиарда рублей, свидетельствует отчет Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
По состоянию на вечер 3 мая сборы фильма составили 1 000 176 206
рублей. Этот показатель фильм Клима Шипенко достиг за 13 дней проката. Сумма включает сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. «Вызов» вышел в российский прокат 20 апреля.
Таким образом, «Вызов» стал двадцатым российским фильмом, собравшим в прокате миллиард рублей.
В числе этих картин значатся недавние релизы — «Чебурашка» и «Холоп».
Съемки фильма «Вызов» проходили в том числе на МКС. Бюджет картины составил 906 млн рублей.
Фото: кадр из фильма «Вызов»