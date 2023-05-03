СМИ: Стас Намин перевел мошенникам около миллиона рублей

Заявление в правоохранительные органы поступило 3 мая. В полицию обратилась заместитель художественного руководителя Театра Стаса Намина Анна Исаева.По словам Исаевой, телефонные мошенники позвонили Намину в мессенджер и убедили перевести на разные счета около миллиона рублей.«Я не знаю, как точно его обманули. Но, скорее всего, так же как и всех разводят по телефону. Даже очень умных людей можно развести», — рассказала женщина, добавив, что сам Намин не находится в городе и не может самостоятельно подать заявление.Отмечается, что инцидент произошел еще в середине апреля. В настоящее время ведется проверка, направлены запросы в банки, в которых были открыты счета мошенников.