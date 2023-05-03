Исторический музей расскажет о службе казаков в Императорской гвардии

Выставка «Казачья гвардия — гордость Российской империи» пройдет с 16 мая по 31 июля, сообщила пресс-служба ГИМа.





Экспозиция расскажет об участии казачьих гвардейских полков в войнах XIX — начала ХХ века и службе в них представителей династии Романовых. Посетители увидят около 200 предметов, включая униформы и мундиры императоров, цесаревичей и великих князей, вооружение, памятную посуду, награды, документы, картины и скульптуры.





«В преддверии открытия Центрального музея российского казачества, запланированного на 2024 год, мы представляем выставку, которая призвана воскресить в исторической памяти подвиги гвардейских казачьих частей», — рассказал гендиректор музея Алексей Левыкин.



