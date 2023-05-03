«Сансара» с Деревянко вошел в топ-5 сериалов апреля на Okko

Сериал «Сансара» с Павлом Деревянко возглавил топ-5 сериалов апреля на платформе Okko, передает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



Согласно статистике просмотров, «Сансара» заняла топ-5 сериалов в апреле.



Вторым по популярности сериалом стал «Постучись в мою дверь». На третьем месте «Балканский ветер».



В пятерку также вошли «13 Клиническая», «Дело № 9. Последнее дело Черкасова».



Сериал «Сансара» выходит с 2022 года. В актерский состав проекта также вошли Кристина Асмус, Павел Чинарев, Ольга Сутулова, Константин Крюков, Анна Старшенбаум и другие. Режиссеры проекта — Мария Агранович и Сергей Коротаев.









Фото: Okko