Заслуженный коллектив России впервые после пандемии отправится на зарубежные гастроли

03.05.2023

Заслуженный коллектив России впервые после пандемии отправится на зарубежные гастроли
Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Филармонии (ЗРК) впервые после пандемии коронавируса совершит зарубежные гастроли.

Коллектив выступит в семи городах Китая, передает ТАСС со ссылкой на главного дирижера ЗРК народного артиста России Николая Алексеева.

В числе городов, где выступит оркестр — Тяньцзин, Ухань, Нанкин, Гуанчжоу, Чанш.

По словам Алексеева, гастроли должны были пройти полтора-два года назад, однако из-за пандемии Китай был закрыт.

«И когда вдруг открылась такая возможность, в какие-то безумно короткие сроки организаторы умудрились перенести гастроли на июнь, что было сделать чрезвычайно трудно. Из-за переноса гастролей из нескольких программ осталась одна, состоящая из музыки Сергея Рахманинова, чье 150-летие со дня рождения отмечает весь мир», — рассказал дирижер.

В программу выступлений петербургского коллектива вошли Вторая симфония и Второй фортепианный концерт Рахманинова. Солистом выступит лауреат Международного конкурса имени Петра Чайковского Даниил Харитонов.


Фото: Петербургская филармония им. Шостаковича