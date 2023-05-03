Заслуженный коллектив России впервые после пандемии отправится на зарубежные гастроли

Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Филармонии (ЗРК) впервые после пандемии коронавируса совершит зарубежные гастроли.



Коллектив выступит в семи городах Китая, передает ТАСС со ссылкой на главного дирижера ЗРК народного артиста России Николая Алексеева.



В числе городов, где выступит оркестр — Тяньцзин, Ухань, Нанкин, Гуанчжоу, Чанш.



По словам Алексеева, гастроли должны были пройти полтора-два года назад, однако из-за пандемии Китай был закрыт.



«И когда вдруг открылась такая возможность, в какие-то безумно короткие сроки организаторы умудрились перенести гастроли на июнь, что было сделать чрезвычайно трудно. Из-за переноса гастролей из нескольких программ осталась одна, состоящая из музыки Сергея Рахманинова, чье 150-летие со дня рождения отмечает весь мир», — рассказал дирижер.



В программу выступлений петербургского коллектива вошли Вторая симфония и Второй фортепианный концерт Рахманинова. Солистом выступит лауреат Международного конкурса имени Петра Чайковского Даниил Харитонов.









Фото: Петербургская филармония им. Шостаковича