Музей Победы покажет кукол фронтового театра политической сатиры

4 мая в московском музее открывается выставка «Фронтовой театр Евгения Кобытева», сообщила пресс-служба учреждения.

В экспозицию вошли куклы самодеятельного театра Евгения Кобытева, которых его боевой товарищ передал в Музей Театра кукол им. С.В. Образцова в конце войны.





После плена и побега из концлагеря «Хорольская яма» художник-график и живописец Евгений Кобытев организовал на фронте кукольный театр политической сатиры. Он смастерил из папье-маше персонажей — военных и политических лидеров Третьего рейха и его союзников. Создал кукольные шаржи на них и поставил балаганное представление «Гастроль в Германии цирка Гитлера и компании». В финале фюрер танцевал со Смертью свой последний танец, рассказали в музее.





Посетители увидят 10 оригинальных кукол-перчаток. В их числе — Риббентроп, Маршал Петэн, Премьер-министр Лаваль и др. Выставка открыта с 4 мая до 2 июля.