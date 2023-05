Кейт Буш и Rage Against the Machine внесут в Зал славы рок-н-ролла

В Зале славы рок-н-ролла появятся имена певицы Кейт Буш, группы Rage Against the Machine и других музыкантов, передает Deadline.



В список вошли также Мисси Эллиотт, Шерил Кроу, Вилли Нельсон, Джордж Майкл, коллектив The Spinner.



Торжественная церемония запланирована на 3 ноября 2023 года и станет 38-й по счету.



В число музыкантов, которых ждет награда, вошли также Кул Герк, Линк Рей, Чака Хан, Берни Топин, Эл Купер.



Зал славы рок-н-ролла находится в американском Кливленде, Огайо. Музей посвящен самым известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла, оказавшим большое влияние на музыкальную индустрию.



Музыканты, ставшие членами Зала славы, дают концерт на церемонии.









Фото: Steve Berry/YouTube