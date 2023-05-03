Скончался актер «Дикой Розы» Гастон Тусе

Скончался мексиканский актер, известный российскому зрителю по сериалу «Богатые тоже плачут» Гастон Тусе.



Артист умер на 81-м году жизни. О смерти актера сообщила в среду, 3 мая, Национальная ассоциация переводчиков.



Гастон Тусе принял участие в 37 сериалах, в том числе в 7 сериалах, получивших большую популярность в России: «Богатые тоже плачут», «Никто кроме тебя», «Дикая Роза», «Моя вторая мама», «Узы любви» и «Истинная любовь».



Тусе также выступил в качестве режиссера фильма «Два лица страсти».









Фото: Las Estrellas/YouTube