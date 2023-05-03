Вышел трейлер психологического триллера «Очищение»

Ролик по мини-сериалу представлен на YouTube-канале потокового сервиса Hulu.





По сюжету женщина сталкивается с демонами своего прошлого, чтобы предотвратить похищение детей последователями культа. Сериал является экранизацией романа новозеландского писателя Джошуа Помаре, основанного на реальной истории австралийского культа и его лидера Энн Гамильтон-Берн. Женщина брала детей на воспитание и считала себя реинкарнацией Иисуса.





За постановку шоу отвечали Грейси Отто и Джеффри Уокер. В главных ролях — Тереза Палмер, Миранда Отто и Гай Пирс.





The Clearing дебютирует 24 мая на стриминге Hulu.



