Вышел трейлер психологического триллера «Очищение»
Вышел трейлер психологического триллера «Очищение»
03.05.2023
Ролик по мини-сериалу представлен на YouTube-канале потокового сервиса Hulu.
По сюжету женщина сталкивается с демонами своего прошлого, чтобы предотвратить похищение детей последователями культа. Сериал является экранизацией романа новозеландского писателя Джошуа Помаре, основанного на реальной истории австралийского культа и его лидера Энн Гамильтон-Берн. Женщина брала детей на воспитание и считала себя реинкарнацией Иисуса.
За постановку шоу отвечали Грейси Отто и Джеффри Уокер. В главных ролях — Тереза Палмер, Миранда Отто и Гай Пирс.