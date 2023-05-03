Музей современной истории России проведет онлайн-экскурсию «Герои, защищавшие Родину»

Музей современной истории России проведет онлайн-экскурсию, посвященную истории Великой Отечественной войны.



Экскурсия «Герои, защищавшие Родину» состоится 4 мая в 12:00, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Экскурсию проведет старший научный сотрудник музея Федор Кукин.



«Вас ждет рассказ о громадном значении Победы не только для нашей страны, но и для всей мировой истории», — указано в сообщении.



Отмечается, что Федор Кукин в своей экскурсии будет опираться не на сухие факты, а на реальные истории советских граждан, воевавших в Великой Отечественной войне.









Фото: t.me/mincultrussia