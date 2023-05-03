Музей современной истории России проведет онлайн-экскурсию «Герои, защищавшие Родину»

Экскурсия «Герои, защищавшие Родину» состоится 4 мая в 12:00.
На концертах музыканты исполнят песни военных лет, музыку из репертуара Бернеса.
Проект посвящен одной из первых российских галеристок Надежде Добычиной, сообщили организаторы. ...
Актера привлекают к ответственности по статье 205.2 УК РФ.
Концерт был запланирован на 5 мая.
Экскурсия «Герои, защищавшие Родину» состоится 4 мая в 12:00.
На концертах музыканты исполнят песни военных лет, музыку из репертуара Бернеса.
Проект посвящен одной из первых российских галеристок Надежде Добычиной, сообщили организаторы. ...
Актера привлекают к ответственности по статье 205.2 УК РФ.
Концерт был запланирован на 5 мая.
Гала-концерт состоится 10 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сообщили организаторы.
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03.05.2023