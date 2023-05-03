Московский международный дом музыки проведет серию концертов к 9 Мая

В Московском международном доме музыки 7, 8 и 9 мая пройдет серия концертов ко Дню Победы, передает пресс-служба Дома музыки.



На концертах музыканты исполнят песни военных лет, композиции из репертуара Бернеса.



«В зале Шнитке песни о войне из репертуара Марка Бернеса исполнят артист театра и кино Андрей Красноусов и ансамбль «Синатра-бэнд», в Светлановском зале выступит легендарный Кубанский казачий хор, в Камерном зале программу «Песни военных лет» представит Московский классический ансамбль, а в зале Шнитке прозвучит опера «Зори здесь тихие...», — рассказали в Доме музыки.



В День Победы, 9 Мая, посетить концерт можно по предварительной регистрации.









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