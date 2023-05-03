Активисты в Перми потребовали отмены концерта Soda Luv

Актера привлекают к ответственности по статье 205.2 УК РФ.
Концерт был запланирован на 5 мая.
Гала-концерт состоится 10 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сообщили организаторы.
Показы в рамках Дней индийского кино посетили более 800 человек.
Ролик опубликовала российская кинокомпания «Вольга».
Актера привлекают к ответственности по статье 205.2 УК РФ.
Концерт был запланирован на 5 мая.
Гала-концерт состоится 10 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сообщили организаторы.
Показы в рамках Дней индийского кино посетили более 800 человек.
Ролик опубликовала российская кинокомпания «Вольга».
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03.05.2023