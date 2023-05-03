Активисты в Перми потребовали отмены концерта Soda Luv

03.05.2023

Активисты в Перми потребовали отмены концерта Soda Luv
Активисты пермского объединения «Северный человек», куда входят поклонники музыканта Миши Маваши, потребовали отменить концерт в Перми хип-хоп-исполнителя Soda Luv (настоящее имя Владислав Терентюк), сообщает Ura.ru.

Концерт был запланирован на 5 мая. По словам сторонников Маваши, рэпер пропагандирует аморальное поведение.

«Считаем, что такие "гастролеры" не нужны нашим детям! Их творческий путь противоречит культурной политике всей России», — указано в обращении фанатов. К требованию прикреплена петиция с требованием к властям отменить концерт.

Ранее пермские активисты потребовали отменить концерт хип-хоп-исполнителя Loqieman (настоящее имя Роман Худяков).


Фото: Pixabay.com