Активисты в Перми потребовали отмены концерта Soda Luv

Концерт был запланирован на 5 мая. По словам сторонников Маваши, рэпер пропагандирует аморальное поведение.«Считаем, что такие "гастролеры" не нужны нашим детям! Их творческий путь противоречит культурной политике всей России», — указано в обращении фанатов. К требованию прикреплена петиция с требованием к властям отменить концерт.Ранее пермские активисты потребовали отменить концерт хип-хоп-исполнителя Loqieman (настоящее имя Роман Худяков).