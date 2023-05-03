В Москве выступят звезды художественной гимнастики и мировой оперной сцены

Фото: Дмитрий Корнев

Впервые идея Ирины Винер о гала-концерте с синтезом гимнастики и музыки реализована после ОИ в 2008 году. На этот раз гимнастки выступят с Московским симфоническим оркестром (МГАСО) и оперными певцами.На сцену выйдут многократные победительницы чемпионатов мира, Европы и России Арина и Дина Аверины, чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко, национальная сборная в групповых упражнениях и др. Арии исполнят в сопровождении МГАСО Алексей Татаринцев, Антонина Весенина, Владислав Сулимский, Нажмиддин Мавлянов, Яна Айвазян.В программе прозвучат шедевры мировой оперы, оперетты и кантаты Моцарта, Россини, Верди, Бизе, Пуччини, Кальмана, Орфа, Глинки, Алябьева, Чайковского, Стравинского и Рахманинова.