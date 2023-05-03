Дни индийского кино посетили более 800 человек

В Москве прошли Дни индийского кино.



Показы в рамках Дней индийского кино посетили более 800 человек, сообщает Роскино, организатор кинопоказа.



Показы прошли в кинотеатре «Иллюзион» с 28 по 30 апреля.



Отмечается, что наибольший интерес зрители проявили к фильмам «RRR», «Радхе Шьям».



По словам замдиректора Культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии в Москве Пурпа Тсеринг, подобные мероприятия представляют возможность Индии снова войти на российский рынок.



Советник по развитию и укреплению бизнес-процессами Роскино Римма Сачунова отметила, что Дни индийского кино стали первым мероприятием цикла «Дни зарубежного кино». В настоящее время, сообщила руководитель, прорабатывается вопрос о показах фильмов из Китая, Африки, Белоруссии, Узбекистана и других стран Азии, Ближнего Востока и СНГ.









Фото: Роскино