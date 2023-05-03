Опубликован второй трейлер предстоящего боевика Гая Ричи «Переводчик»

Вышел второй трейлер предстоящего боевика Гая Ричи «Переводчик».



Ролик опубликовала российская кинокомпания «Вольга».



Картина британского режиссера рассказывает историю американского военного Джона Кинли, которого спасает от смерти в Афганистане местный переводчик по имени Ахмед. После возвращения на родину Кинли узнает, что афганец не получил права убежища, ему и его семье грозит тюрьма. Кинли возвращается в Афганистан, чтобы спасти товарища.



В главной роли в фильме снялся американский актер Джейк Джилленхол. В состав актеров также вошли Джонни Ли Миллер, Энтони Старр, Александер Людвиг, Эмили Бичем, Джейсон Вонг и другие.



Автором сценария выступили Гай Ричи, Айван Аткинсон и Марн Дэвис.



В России «Переводчик» выйдет 1 июня.



















